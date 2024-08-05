Özellikle günlük hayatlarının bir parçası haline gelen Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan vatandaşlar, bu durum karşısında büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Instagram, kullanıcılarının fotoğraf ve video paylaşımı yapabildiği, hikayeler oluşturabildiği ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabildiği bir sosyal medya platformu olarak dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip. Ancak, son alınan karar doğrultusunda uygulamaya erişim engeli getirilmesi, kullanıcılar arasında şaşkınlık ve tepki ile karşılandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu