Altın fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar gümüşe yöneldi.

Haftaya Yükselişle Başladılar! Haftaya Yükselişle Başladılar!

Vatandaşlar Düğünlerde, günlük hayatta ve özel günlerinde gümüş tercih ediyor.

Gümüş satıcısı Harun Korkmaz, düğünlerde altın yerine gümüş kullanılmaya başlandığını söyledi.