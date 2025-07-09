Kahramanmaraş’ta etkisini artıran aşırı sıcak hava, kent yaşamını olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı şehirde, özellikle sabah ve öğle saatlerinde cadde ve sokaklar adeta sessizliğe büründü.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, açık alanda çalışanlar ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Parklar, meydanlar ve işlek noktalar günün büyük bölümünde boş kaldı.

Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı güneşin en yoğun olduğu 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve özellikle yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.