Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yarım kalan projelerini de bir bir tamamlamaya devam ediyor.

Şehre nefes aldıracak ve her yaştan vatandaşın gelerek kaliteli ve eğlenceli zaman geçirebileceği yeni mekânlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde hayata geçirdiği Kuzey Park’ta çim serimi, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Toplam 25 bin metrekare alana konumlandırılan ve şehrin ilk interaktif parkı olma özelliğine sahip Kuzey Park; yürüyüş yolu, oyun grupları, zipline, engelli bisiklet parkuru, kaykay pisti, kent mobilyaları, yeşil alanları, aydınlatması ve sosyal donatılarıyla her yaştan vatandaşın büyük beğenisini kazandı.

İnteraktif ve geleneksel oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar, Kuzey Park’ı çok beğendiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.