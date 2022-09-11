Bu anlamda okulların açılmasına sayılı günler kalmasıyla birlikte servisçisinden giyimcisine, ayakkabıcısından kantincisine kadar birçok sektör yeniden hareketlenmeye başlarken, uzun zaman sonra okula gidecek olmanın heyecanı içerisinde olan öğrenciler de aileleriyle birlikte kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiyecilerin yolunu tutarak yoğunluk oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İşler Kitap Evleri Kahramanmaraş Bölge Sorumlusu Arif Ceyhan vatandaşları merdiven altı üretilen sağlıksız ürünlere karşı uyardı.