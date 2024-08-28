Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk üç sırasındaki isim 2022 yılına göre değişmedi. 100 kişilik listede sadece 27 mükellef isminin açıklanmasına onay verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2023 yılının gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 1,95 milyar liralık tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın oldu. Haluk Bayraktar'ın 2023'te tahakkuk eden vergisi 1,68 milyar lira olarak açıklandı.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı son 3 yılın zirvedeki isimleri olan teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.