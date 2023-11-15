Resmi Gazete’de Yayımlanan Tebliğ İle Birlikte Teknolojik Cihaz Desteğine Başvuru Şartları Belirlendi. Buna Göre, Satın Alım Tarihi İtibari İle 26 Yaşından Gün Almamış Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Ve Açık Öğretim Programları Hariç Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Öğrenciler Başvuru Yapabilecek. Cihazın, Vergiler Dahil Nihai Satış Fiyatı 9 Bin 500 Lirayı Geçemeyecek Ve Cihaz İkinci El Olamayacak

Satın Alınan Teknolojik Cihaza İlişkin Elektronik Ortamda Düzenlenen Fatura Olması Ve Faturanın Desteği Alacak Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını Da İçerecek Şekilde Adına Düzenlenmiş Olması Şartı Da Aranacak. Satın Alınan Elektronik Cihaz İçin Bildirilen IBAN Numarasının Da Öğrenciye Ait Olması Zorunlu Olacak.

Başvurunun Kabulü Halinde İse Mobil Telefon Cihazının Nihai Satış Bedelinin Yüzde 44,44’ü, Bilgisayar Cihazının Nihai Satış Bedelinin Yüzde 16,66’sı Oranında Hesaplanan Teknolojik Cihaz Desteği Tutarı Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tarafından Öğrencinin Bildirmiş Olduğu Iban Numarasıyla Hesabına Aktarılacak Ve Bilgilendirme Sistem Üzerinden Sağlanırken Öğrenciler Farklı Tip Cihazlar İçin Destekten Yararlanabilecek Ama Destek Tutarı 5 Bin 500 Türk Lirasını Geçemeyecek.