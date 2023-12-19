Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel 8.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.576,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.