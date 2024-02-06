Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.563,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 9.635,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 9.648,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.