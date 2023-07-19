Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşandığını duyurdu.
Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtiyor.
WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşandığını duyurdu.
Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtiyor.
WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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