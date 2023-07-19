Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector, Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a  erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Rusya'da Devlet Yetkililerinin İphone Kullanması Yasaklandı Rusya'da Devlet Yetkililerinin İphone Kullanması Yasaklandı

 Kullanıcılar mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtiyor.

WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.