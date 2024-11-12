Sosyal medya platfomu X, yapay zeka sohbet robotu Grok'un ücretsiz sürümünü test ediyor. Yeni özellik, sınırlı bir sürüm olarak sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar, Grok-2 modelini kullanarak her iki saatte bir 10 sorgu gerçekleştirebilecekler. Ayrıca Grok-2 mini modeli ile ise her iki saatte 20 sorgu yapma hakkına sahip olacaklar. Ücretsiz kullanıcıların ayrıca günde üç görüntü analizi sorusu sorma imkanı bulunuyor.

AI sohbet robotu Grok, xAI tarafından inşa edildi. Sohbet robotu şu ana kadar, premium ödeme yapan kullanıcılarıyla sınırladı. Ancak platform, görünüşe göre chatbot'u ücretsiz kullanıcılara açmaya hazırlanıyor.

Grok’a ücretsiz erişim ilk olarak Yeni Zelanda'daki kullanıcılar için açıldı. Grok'u ücretsiz kullanabilmeniz için hesabınızın en az yedi günlük olması ve ona bağlı bir telefon numarasının olması gerekir.

xAI, Grok'u ücretsiz kullanıcılara açarak muhtemelen ürünleri için daha önemli bir kullanıcı tabanı ve daha hızlı geri bildirim döngüsü arıyor; böylece ChatGPT, Claude ve Gemini gibi piyasadaki diğer modellerle daha iyi rekabet edebilecek.

X platformunun yapay zekası Grok'a Kahramanmaraş'ın meşhur yemeklerini sorduk. Grok'un bize verdiği cevap.

Kahramanmaraş'ın Meşhur Yemekleri

Kahramanmaraş, Türkiye'nin zengin mutfak kültürlerinden birine sahiptir ve yöresel yemekleriyle ünlüdür. İşte Kahramanmaraş'ın meşhur yemeklerinden bazıları:

Maraş Dondurması: Dünya çapında tanınan ve keçi sütü ile salepten yapılan bu dondurma, yaz aylarında mutlaka tadılması gereken bir lezzet. Kahramanmaraş'ın soğuk iklimi ve yüksek rakımı, dondurmanın özel dokusuna katkıda bulunur.

Maraş Tarhanası: Fermente edilmiş buğday, yoğurt ve çeşitli baharatlarla yapılan tarhana, genellikle kış aylarında sıcak bir çorba olarak tüketilir. Kahramanmaraş tarhanası, cips şeklinde de oldukça meşhurdur.

Eli Böğründe: Kuzu eti, patates, biber ve domatesin fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle özel günlerde tercih edilir. Adını, etin pişerken elin böğründe tutulmasından alır.

Sömelek Köfte : Bulgurdan yapılan bu köfte, haşlanır ve üzerine sarımsaklı yoğurt ile kızdırılmış tereyağı dökülerek servis edilir.

Acem Pilavı: Et, kuş üzümü, fıstık ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir pilav türü. Düğünlerde ve özel günlerde sıkça yapılır. İsrail, Beyrut'un Güneyine Yönelik Hava Saldırısı Düzenledi!

Maraş Köfte: Kıyma, patates, domates ve biber ile hazırlanır, genellikle fırında pişirilir ve salçalı sos ile sunulur.

Tirşik Çorbası: Andırın ilçesinde yapılan bu çorba, bir tür pancar otu olan tirşik ile hazırlanır. Yazın serinletici bir çorba olarak tüketilir.

Ekşili Çorba: Patlıcan veya pancar ile hazırlanan, ekşilik veren sumak ya da diğer asitli malzemeler içeren bir çorbadır.

Mumbar Dolması: Koyun bağırsağı içinde pirinç, kıyma ve baharatlarla doldurularak yapılan bu yemek, özellikle kış aylarında tercih edilir.

Ciğerli Bulgur Pilavı: Bulgur pilavının içine ciğer eklenerek daha zengin bir lezzet elde edilir.

Bu yemekler, Kahramanmaraş'ın zengin mutfak geleneğini yansıtan ve bölgeye özgü tatlarla dolu. Ziyaretçiler için mutlaka tadılması gereken lezzetler arasındadır.