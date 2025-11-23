Afşin–Elbistan bölgesinde son yıllarda hızla artan yaban domuzu sayısı, çiftçilerin ekili arazilerine ciddi zarar vererek büyük bir sorun haline geldi. Ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve çeşitli meyve bahçelerinde ciddi tahribata yol açan domuz sürüleri nedeniyle üreticiler gece nöbetleri tutmak zorunda kalıyordu.

Artan şikâyetler sonrası Afşin Avcılar ve Atıcılar Kulübü, ilgili kurumlardan gerekli izinleri alarak Çöllolar Kömür Sahası çevresinde geniş kapsamlı bir sürek avı gerçekleştirdi. Av organizasyonuna bölgedeki avcıların yanı sıra Gürcistan’dan gelen profesyonel avcılar da katıldı. Çalışma, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği ekiplerinin gözetiminde yapıldı.

“Çiftçilerimiz nefes aldı”

Sürek avıyla ilgili açıklama yapan Afşin Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Ufuk Aslantürk, bölgede yaban domuzu popülasyonunun kritik seviyelere ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Son yıllarda popülasyon en yüksek seviyesine çıkmış durumdaydı. Çiftçilerimiz ürünlerini korumakta zorlanıyordu. Yasal izinlerle gerçekleştirdiğimiz sürek avı sayesinde domuz popülasyonunda ciddi bir dengeleme sağladık. Emeği geçen tüm avcılara teşekkür ediyoruz.”

Gerçekleştirilen sürek avında çok sayıda yaban domuzu etkisiz hale getirildi. Avlanan domuzların boyutlarının dikkat çekici olduğu, böylece tarlalara zarar veren sürülerin önemli ölçüde azaltıldığı ifade edildi.

Yetkililer, yapılan çalışma sayesinde bölgedeki çiftçilerin bir nebze de olsa rahatladığını, popülasyon kontrolünün çevresel denge gözetilerek devam edeceğini belirtti.