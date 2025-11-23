Yazar söyleşileri, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok organizasyonun yapılacağı fuara, 100 yayınevi ile 250'ye yakın yazar konuk olacak.



64. Hükümet Kültür ve turizm bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal da fuarda düşünce, dil, kalem ve yazıyı bir araya getiren değerli şahsiyetlerin bulunduğunu aktararak, "Nurullah hocamı her hatırladığımda ona dua ediyorum. Çünkü kelimelerin kalbimizde oluşturduğu sihir çok kıymetli. Onun 'Yağmur' naatını gençliğimizde her zaman arkadaşlar arasında okurduk. Bu kelimeleri peygamber aşkıyla bir araya getirip, yazıya dökmek çok kıymetli. Burada nice fikir, kalem, yazı, kitap, kültür erbabı var. Kültür bizim anlam haritamızı oluşturur." şeklinde konuştu.



Ünal, artık gençlerin ekran süresinin 7-14 dört saat arasında olduğuna dikkati çekerek, "Bu ekran süresinin oluşturduğu gerçeklik kaybı aynı zamanda bir kültür, bir kimlik, bir aidiyet kaybını da ortaya çıkarıyor. Çünkü kitap sizin hayal etmenizi, tahayyülünüzü, tasavvurunuzu harekete geçirir. Maalesef ekran süresi 7-10 saate çıktığında bir gerçeklik kaybı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kitabın değerini ve kıymetini daima yükseltmek, ona hak ettiği yeri vermek zorundayız"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç ise Türk milletinin tarihsel olarak kitabı hayatının merkezine koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bir grafik çizseydik, kitapla bağımızın güçlendiği dönemlerde ilerlediğimizi, kitaptan uzaklaştığımız dönemlerde ise gerilediğimizi açıkça görürdük. Bu yüzden kitabın değerini ve kıymetini daima yükseltmek, ona hak ettiği yeri vermek zorundayız. Tarihin çok kritik bir noktasındayız. Gerçekten dünyada ve ülkemizde kitapla olan bağımız gittikçe uzaklaşıyor, kayboluyor. Kitabın değerini yeniden yükseltmek, yeniden hak ettiği yere koymak hepimizin boynumuzun borcu."