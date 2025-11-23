Büşraca Boutique Kahramanmaraş’ta hizmete açıldı
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak toprak zemine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan kişiler sıkışırken, bir yolcunun çarpmanın etkisiyle camdan fırladığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 2 yaralıyı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki A.K. D. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.