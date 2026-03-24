Yabancı Plakalı Araçlara Dijital Dönem

Ticaret Bakanlığı, özellikle sınır kapılarında yaşanan yoğunluk ve süre aşımı mağduriyetlerini azaltmak amacıyla önemli bir adım attı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri” için yeni bir web servisinin hizmete açıldığı duyuruldu.

Süre Takibi Artık Online Yapılacak

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar:

Araçlarının Türkiye’de kalma süresini öğrenebilecek

Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek

İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta doğrulaması yapabilecek

Süre bitimine yakın hatırlatma bildirimleri alabilecek

Bu uygulama ile özellikle 90 günlük süre sınırını aşan kullanıcıların yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tek Platformdan Tüm İşlemler

Yeni web hizmeti üzerinden ayrıca:

Taşıt ön beyan işlemleri

Sıkça sorulan sorular

Taşıt rehberleri

Trafik cezaları

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri

gibi birçok bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlanabilecek.

Yabancı Kullanıcılar İçin İngilizce Destek

Sistem, sadece Türk vatandaşları için değil, yabancı kullanıcılar için de erişilebilir olacak.

Hizmetin İngilizce dil seçeneğiyle sunulacağı belirtilirken, yabancı plakalı araç sahiplerinin işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Amaç Yoğunluğu Azaltmak Ve Mağduriyeti Önlemek

Ticaret Bakanlığı, dijital altyapıyı güçlendirerek hem sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmayı hem de kullanıcıların işlemlerini hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlamasını hedefliyor.