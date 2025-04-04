Yağışlı hava hafta sonunda da sürecek mi? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre yurt genelinde parçalı bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Hafta sonunda da yağışlar zaman zaman sağanağa dönüşecek, sıcaklıklar da azalacak.

Rüzgar uyarısı

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Edirne 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.

İstanbul 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.

Kocaeli 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Denizli 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Adana 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Eskişehir 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Konya 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Nevşehir 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak tahmin ediliyor.

Bolu 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Karabük 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Sinop15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Amasya 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Artvin 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars 13°C

Çok bulutlu,

Malatya 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Van 12°C

Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diyarbakır 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gaziantep 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Siirt 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.