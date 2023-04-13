Türkoğlu ilçesi Çobantepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Şeref Altun'un ailesinin depremde evi yıkıldı, ahırı zarar gördü.

Devletin desteği ve kendi çabalarıyla hayata tutunan Altun ailesi, ahırını onardı. Her gün yaklaşık 300 keçiyi merada ailesiyle otlatmaya çıkartan Şeref Altun, keçilerden birinin doğum yapmasıyla sevinç yaşadı.

Oğlaklara "Boncuk" ve "Gümüş" adı veren Altun, yağmurda üşümemeleri için montuna sardığı yavruları meradan kaldıkları çadırın yanındaki ahıra kadar kucağında taşıdı.

Şeref Altun, otlatmaya çıkardığı keçi sürüsünün içerisinde gebe hayvanların olduğunu, bazılarının da merada doğurduğunu söyledi.

Bir keçinin doğurmak üzere olduğunu görünce yavruların sağlıklı doğması için müdahale yaptığını anlatan Altun, "Doğum esnasında keçiyi yatırdım. İlk önce biri doğdu, sonra diğeri. Keçi yavruları üşümesin diye yağmurda montumu çıkartıp onları sardım, kaldığımız çadıra getirdim. Yavruları da besleyeceğiz ve büyüyecek. Onlar da büyüdüğü zaman yavrular verecek. Her doğan yeni yavru bizim için umut oluyor. Beyaz olan yavruya Boncuk, kahverengi olan yavruya ise Gümüş ismini verdim." dedi.

