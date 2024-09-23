İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca aralarında Kahramanmaraş’ında olduğu 32 ilde "Narkoçelik-40” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-40” operasyonlarında; 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 125 zehir tacirinden 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.