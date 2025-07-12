Manisa’nın Alaşehir ilçesinde marangoz ustası Ahmet Kudret Taylan (48), kendi atölyesinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine gittiği iş yerinde yerde hareketsiz yatan Taylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Alaşehir Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ahmet Kudret Taylan’a uzun süre ulaşamayan ailesi, endişelenerek marangoz atölyesine gitti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde Taylan’ı yerde hareketsiz şekilde bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Taylan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz ustanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ahmet Kudret Taylan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.