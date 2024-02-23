Kahramanmaraş il Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri yıl boyu gerçekleştirdikleri gıda denetimlerini ramazan ayının yaklaşmasıyla sıklaştırdı. Şehir genelinde vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için özellikle unlu mâmuller, ekmek, tatlı, şekerli mamuller, et ve süt ürünlerine yönelik denetimler sürerken Kahramanmaraş’ta ekmek üretimi yapan firmalara yönelik tüketici sağlığının korunması ve Gıda güvenilirliğinin arttırılması amacıyla, tarım ve orman il müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından denetimler aralıksız devam etmektedir.

Ekmek üreten fırınların teknik ve hijyenik açıdan denetimleri yapılırken eksiklik tespit edilen işletmelere kanun gereği yasal işlemler uygulanmaktadır. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, İmalathanelerde hijyen ve sağlık kurallarına uyulup uyulmadığını tek tek kontrol ediyor.

