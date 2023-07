Şehir merkezine olan mesafesi, eşsiz doğası ve havasıyla Kahramanmaraş’ın gözde doğa turizmi alanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç bölgesi, vatandaşların hizmetine açılıyor. İçerisinde bulunan konaklama alanları ile ilgili çalışma başlatan tesis yönetimi, 21 Temmuz’dan itibaren rezervasyon alacaklarını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin konaklamaya hazır olduğunu ifade etti. Dulkadiroğlu’nun turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi içerisinde bulunan tesisleri turizm alt yapısı olarak inşa ettiklerini dile getirdi.

Özellikle doğa turizmi alanında 4 mevsim hizmet vermesi beklenen tesisin Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacağını aktaran Başkan Okay, açıklamasında şunları söyledi: “Millet Bahçesi olarak inşa ettiğimiz ve içerisindeki sosyal donatılarla Kahramanmaraş’ın gözde mekanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç tesislerimizde faaliyetlere başlıyoruz. Konaklama tesisimiz Cuma gününden itibaren misafirlerini ağırlayacak. Bugünden itibaren rezervasyon almaya başladı. Bu alanda büyük bir futbol sahası, karavan park alanı, çadır kamp alanı, sosyal aktivite alanları, yürüyüş alanları, seyir kuleleri, yamaç paraşütü pisti ve daha birçok aktivite alanı mevcuttur. Tesisimizin Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konaklama ücretleri ise hafta içi 2 bin 500 TL, hafta sonu ise 3 Bin TL günlük fiyat belirlenmiştir. Benzerleri ile kıyasladığımızda bu rakamın çok uygun olduğunu görmekteyiz. Kahramanmaraş’ımıza ve doğaseverlere şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”

Tesis yönetiminden yapılan açıklamada ise rezervasyon çalışmalarının başladığı vurgulandı. Vatandaşların rezervasyon için 0 531 024 00 98 numaralı iletişim hattını kullana bileceklerini belirten yönetim, tesisle ilgili gelişmelerin Dulkadiroğlu Belediyesi ve Yalnız Ardıç Bungalov Evleri sosyal medya hesaplarından takip edile bileceğini bildirdi.