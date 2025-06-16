Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sanayi sitesinde bulunan bir markette gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Olay, dün gece geç saatlerde Afşin Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İslam Soydan’a ait markette henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. Alevleri gören çevre esnafı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Afşin İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu market tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.