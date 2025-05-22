İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalede, 5 helikopter, 6 arazöz, 1 su tankı, 4 iş makinesi ve 3 belediyeye ait su tankı ile birlikte 110 personel görev alıyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilirken, rüzgarın etkisiyle zaman zaman güçlükler yaşandığı bildirildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için tedbirlerini artırarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Ayşepınarı yangınına yönelik müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşları yangın bölgesinden uzak durmaları ve ekiplerin çalışmalarını engellememeleri konusunda uyardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.