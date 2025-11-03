Büyük teknoloji şirketleri de, olası hukuki sorumluluk ve dava risklerini gerekçe göstererek modele bazı sınırlandırmalar getirdi.

Düzenleme ile ChatGPT artık “danışman” değil “eğitim aracı” olarak tanımlanacak; yalnızca genel ilkeleri açıklayacak, örnek mekanizmaları anlatacak ve kullanıcıları doktor, avukat ya da mali müşavire yönlendirecek.

ChatGPT artık ilaç ismi veya dozaj önerisi de veremeyecek, dava dilekçesi hazırlayamayacak ve yatırım tavsiyesi sunamayacak. Bu karar, uzmanların uzun süredir dile getirdiği “yanlış yönlendirme riski” endişelerini azaltmayı hedefliyor.

OpenAI’nin açıklamasına göre ChatGPT, tıbbi teşhis veya terapi amacıyla kullanılamaz. Model, empati kurma veya insan davranışlarını okuma yeteneğine sahip olmadığı için psikolojik destek sağlamakta da yetersiz görülüyor.

Aynı şekilde, kişisel gelir, borç veya yatırım profili gibi bilgileri analiz edemediği için mali danışmanlık yapması da yasaklandı.