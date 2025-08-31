Kahramanmaraş’ta düzenlenen siber operasyonla, kamu kurum ve kuruluşlarına yetkisiz erişim sağlayarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yetkisiz erişim sağladıkları, vatandaşlara ait kişisel veriler ve GSM numarası datalarını barındırdıkları, ayrıca yasa dışı şekilde sorgu paneli sitesi kurup sattıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonla M.R.K., E.G. ve M.G. isimli şüpheliler, çok sayıda dijital materyalle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.