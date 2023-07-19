Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da depremzedeler bilgilendiriliyor.

"Yapım ve Dönüşüm Ofisleri", bilgilendirme faaliyetlerine 11 ili etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta başladı.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat merkez ilçeleri ile Türkoğlu, Pazarcık, Afşin ve Elbistan ilçelerinde oluşturulan 6 noktada 42 personel ile hizmet veriliyor.

Her ofiste, alanında uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilgili ilçe belediyesinden, Gayrimenkul Değerleme AŞ'den (GEDAŞ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden personel olmak üzere 7 kişi görev alıyor.

Depremzedeler, "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne e-Devlet üzerinden başvurabiliyor ve ALO 181'den bilgi alabiliyor.

