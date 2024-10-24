Bağ evinin bir odasında baston ve rahle yapmayı sürdüren Durdu, aynı zamanda kavukluk ve camilerde kullanılan mihrap işleri de yapıyor. Mesleğini ailesine de aktaran Durdu, hem oğlunu hem de torununu bu zanaate hazırlamış durumda. "Baston ve rahle benim sevdam, bu işi ölünceye kadar yapacağım" diyen Adem Usta, özellikle kartal ve şahin başlı bastonlar üretmekte ve bu işte limba ve maun gibi özel ağaçlar kullanmakta.

Bir bastonu bir buçuk günde, bir rahleyi ise 20 günde tamamlayan Durdu, işine olan bağlılığı ve titizliğiyle biliniyor. Adem Usta’nın en çok takdir gören yanı ise yaptığı bastonları yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere hediye etmesi. “Bastonlarımı mutlaka bir ihtiyara hediye ederim, beni hatırlasın diye. Onların Allah razı olsun demesi bana yetiyor” diyen Durdu, bu gönüllü çabasının kendisi için manevi bir tatmin olduğunu vurguluyor. Bu anlamlı jesti ve mesleğine olan tutkusuyla halkın büyük takdirini kazanmış durumda.