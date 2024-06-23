24 Şubat 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasıyla iki ülke arasında savaş çıktı.

Yaşanan bu savaşta binlerce insan ölürken, çoğu Ukraynalı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.

Ancak savaş halen devam etmekte.

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Yaralanan arkadaşının kafasına sıktı

Yaşanan çatışmalarla ilgili yeni bir video gündeme oturdu. Videoda bir Rus asker Ukrayna tarafından düzenlenen FPV drone saldırısında yaralandı.

Yaralanıp yere yığılan asker, arkadaşından kafasına sıkmasını istedi. Arkadaşı da gözünü kırpmadan kafasına ateş etti.

O anlar drone kamerasına yansıdı.

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Kaynak: Haber Merkezi