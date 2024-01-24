İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde bulunan Zamil ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralanan Gazzelilere, Filistin Kızılayı ekipleri müdahale etti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralananlar ise Refah kentinde bulunan Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar ve yüzünde ağır yanıklar bulunan Filistinli çocuğun durumu yürekleri dağladı.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken sınırlı sayıdaki yardım tırı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptı.