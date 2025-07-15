İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi'de bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırısında en az 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıda Nasır Hastanesi Ameliyat Bölümü doktorlarından Ahmed Salah ve çocuklarının hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda yaralananlar kentteki Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yaşamını yitiren Filistinlilere hastane bahçesinde kılınan cenaze namazıyla veda edildi.

Sosyal medyada, ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın dağıtım merkezinde toplanan binlerce Filistinlinin bulunduğu alana yoğun biçimde ateş açıldığı görüldü.

Filistinlilerin yardım almak için beklediği bir kum tepesinin bulunduğu alana otomatik silahlarla çok sayıda el ateş açıldığı görüntülere yansıdı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 140 gündür insani yardım girişini engellediği "Gazze'de gıda yardımı altında kurduğu ölüm kapanında Filistinlilere ateş açtığı" belirtildi.

Filistin hükümeti basın ofisi, İsrail'i "aç bıraktığı Filistinlilere karşı gıda yardımını ölümcül bir silah olarak kullanmakla" suçladı.