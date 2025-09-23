Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya'da yaşayan bir kadın, eski eşinden boşandıktan sonra velayeti kendisine verilen çocuğunun hâlâ babasının soyadını taşıdığı gerekçesiyle dava açtı.

Kadın, yeniden evlendikten sonra çocuğuyla farklı soyadlarına sahip olmasının günlük yaşamda sorunlara yol açtığını belirterek, çocuğunun yeni eşinin soyadını almasını yahut kendi kızlık soyadını taşımasını talep etti.

Dava sonucunda Antalya 9. Aile Mahkemesi, çocuğun annenin yeni eşinin soyadını taşımasına karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı, yerel mahkemece verilen bu kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek Yargıtay’a, kanunu bozma talebinde bulundu.

Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, yerel mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Yargıtay kararında, çocukların soyadıyla ilgili değişikliklerin kişilik hakları, kamu düzeni ve çocuğun üstün yararı gözetilerek yapılması gerektiği vurgulandı.

Türk hukuk sisteminde evlilik birliğinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği, boşanma sonucunda da velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadını "çocuğun üstün yararının bulunması halinde" kullanabileceği kaydedildi.

Ancak annenin sonradan yaptığı evlilik nedeniyle bekarlık soyadını kullanmadığı, bu nedenle annenin, çocuğunun kendi soyadını kullanması talebinin koşullarının oluşmadığı belirtildi.