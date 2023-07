Dünyanın 24 ülkesinde bayi ağını genişleten Kervan, bu yıl içerisinde Türk Bayrağını 30 ülkede dalgalandırmayı hedefliyor.

Bosna’ya kurduğu yeni üretim tesisiyle Kahramanmaraş ve Türkiye’nin ismini tüm Avrupa ülkelerinde seslendirmeyi hedefleyen Alpedo-Kervan Lezzetler Gurubu Başkanı Sami Kervancıoğlu Gazeteci Mesut Tuğrul’un moderatörlüğünde Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Kenan Onaran ve Serkan Ercüment Kuzu’nun konuk gazeteci olarak katıldığı Gün Batı Programında başarılarının sırrını anlattı. Kervan’ın doğuşunu ve geldiği noktayı değerlendirdi, hedeflerinden kısa kesitler sundu.

BALIK DENİZDE Mİ GÖLDE Mİ BÜYÜR?

1960 yılında kentin gözde çarşılarından Sakarya’da doğan, Usta-çırak ilişkisinin manevi açıdan zirve yaptığı dönemde doğan Kervan, 62 yıllık başarı basamaklarını sağlam ve emin adımlarla tırmandı. Yaklaşık 20 yıl önce Trabzon Caddesine açtığı şubeyi geçtiğimiz günlerde yenileyerek açılışını yapan Kervancıoğlu; “kariyer günleri kapsamında gittiğim üniversitelerde öğrencilerimize ‘Balık Denizde mi Gölde mi? büyür’ diye hep sorarım. Bir kısmı gölde bir kısmı denizde büyüdüğünü söyler. Tabiki balık gölde büyür. Ortaya koyduğumuz hedef ve idealler için Trabzon Bulvarındaki şubemiz çok önemliydi. Bu hayali gerçekleştirdik ve Kervan olarak bir çağ atladık.

HEMŞERİLERİM HER ZAMAN ARKAMIZDA DURDU

Kentin yeni yerleşim yeri Yatılıbölge ve akabinde de Kervan Han’ı hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bugün ilimizde 9 tesisimiz var, Türkiye genelinde 175 bin noktaya hitap ediyoruz. Siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın, halk sizin arkanızda durmuyorsa, o halkla gönül bağı kuramıyorsanız boşa gider. Çok şükür halkımız her zaman Kervan’ın arkasında durdu, bizim yanımızda olan halkımıza bir canımızı vermez miyiz? İlimiz için elimizi taşın altına koymaz mıyız? 10 kişi ile çıktığımız bu kutlu yolculukta bugün bin 350 kişi istihdam ediyoruz. Alpedo-Kervan Lezzet Grubu onursal başkanımız Turgut Pekel’in Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Pekel Bey’in, Yaşar Pekel Bey’in çok büyük emekleri var. Büyük bir camiayız, ilimiz için hedeflerimiz yine çok büyük. Tabiki bunları söylerken yine hemşerilerimizin arkamızda olduğunu hissediyorum.” Dedi.

BU YILKİ HEDEFİMİZİ 30 ÜLKEYE ÇIKARTACAĞIZ

Alpedo-Kervan’ın 24 ülkede olduğunu bu yıl içerisinde en ülke sayısını en az 30’a çıkartacaklarını da belirten İşadamı Kervancıoğlu şöyle konuştu; “hedeflerimizi her zaman büyük tutuyoruz. Ne kadar çok ülkede olursak, ülkemizi o kadar çok ülkede temsil etmiş oluruz o kadar çok ülkede yöresel ürünlerimiz olur. Şuan ekip olarak yurt dışındaki yapılanmaya ağırlık verdik, ABD’nin Los Angeles eyaletinde şirket kurduk ve orada büyümeye devam ediyoruz. Los Angeles’ın zincir marketlerinde Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini bulabilirsiniz. Özellikle Amerika ve Avrupa’daki gıda fuarlarına da aralıksız katılıyoruz. Katıldığımız fuarların dönüşlerini de alıyoruz. Bizim için önemli olan ürünün altında Kahramanmaraş yazmasıdır.

KİMSEYİ KAPIDAN BOŞ ÇEVİRMİYORUZ

Diğer taraftan bu kent için sorumluluğunuz olduğunu unutmamanız lazım. Bunu da sosyal sorumluluk projelerimizle yürütüyoruz. Kendi penceremizden baktığınız zaman paylaşmanın ne kadar önemli ve kutlu bir olay olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz, paylaştıkça bereketlendiğine de şahit oluyorsunuz. Bu minvalde 24 Derslikli bir okul yaptırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Yakında Kervan vakfını kuracağız ve çalışmalarımızı oradan yürüteceğiz. Her kesime destek vermeye çalışıyoruz, çalışanlarıma genellikle şunu şart koşarım; kim gelirse gelsin kapıdan kimseyi boş çevirmeyin derim. El birliği içerisinde kent insanımızla ilimizi kalkındırmak için canla başla çalışıyoruz.”

HER ZAMAN HEDEFLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞTUK



Her zaman kendilerine hedef koyduklarını ve belirledikleri hedeflerin her zaman peşinden koştuklarına da vurgu yapan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Başkanı Sami Kervancıoğlu; “geçen yıl günlük dondurma üretim kapasitemiz 145 tondu bu yıl 155 ton hedef koyduk ve o hedefi başardık. Üretilen 155 ton dondurma bu kentin ürünlerinden ortaya çıkıyor ve geri dönüşü de bu kentin ekonomisine oluyor. Hedeflerimizin peşinden gidiyoruz, 155 bin noktayı bu yıl 175 bin noktaya çıkarma hedefini çok şükür yakaladık.

BOSNA HERSEK’E ÜRETİM TESİSİ KURDUK



Süt ve süt ürünlerini Avrupa Ülkelerine ihracat yapamıyorsunuz. Bunun için Avrupa ülkesinin birinde tesis kurmanız lazım. Araştırmalarımız sonucu doğası yemyeşil olan Bosna’yı kendimize üs yaptık. Bosna’ya kurduğumuz üretim tesisimiz Kervan’ın Avrupa’ya açılan kapısı olacak. Sağlık sorunlarım nedeniyle açılışı biraz gecikti ama bu yıl içeresinde inşallah hemşerilerimizle birlikte gidip açılışını gerçekleştireceğiz. Bosna’da ürettiğimiz ürün 6 saat aranın ardından Almanya’ya çok rahat ulaşabilecek. Tüm Avrupa ülkelerine ürün sevkiyatını yapacak araçların arkasında memleketimizin ve ülkemizin isimleri olacak. Avrupa’nın birçok ülkesinin zincir marketlerinde Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerini bulmanız daha rahat olacak.

DONDURMA ÜRETİCİLERİ ARTIK BİR ARAYA GELEBİLİYOR



Kahramanmaraş’ta üretim yapan dondurma tesislerinin yöneticileri ile Kale Kervan’da bir araya geldik. Bundan daha doğal ve güzel ne olabilirki. Kahramanmaraş dondurmasını üreten arkadaşlarımızla bir araya gelip, birlik ve beraberlik içeresinde hem daha geniş kıtalara şehrimizin ismini duyurmak hem de sektörün sorunlarını el birliği ile çözmekten başka güzel ne olabilir? İlimizde üretim yapan 20 arkadaşımızla ilk defa bir araya gelindi. Kendi aramızda zaten bir problemimiz yoktu, bir araya gelerek kaynaştık, sektörü konuştuk, dondurmanın geleceğini konuştuk, şehrimizi konuştuk. 20 tane dondurma üreticimizin de ortak kaygısı Kahramanmaraş.

HEMŞERİLERİMİZİN DUALARIYLA AYAKTA ODUĞUMU BİLİYORUM

Aslında genele baktığınız zaman şehrinize hizmet etmek insanı çok mutlu ediyor ama şehit ailelerimizin evlatlarıyla bir araya gelip eğlenmekten mutluluk duyduğum bir olayım olmadı. Sağlık sorunu nedeniyle yattığı hastanede hemşerilerimizle birlikte onların duasıyla ayağa kalktığımı da biliyorum. Onun için hastaneden çıktığım ilk gün şehidimizin bize emanetleri olan o yavrularla lunaparka gidip çocuklar gibi eğlendim. Bu duyguyu kelimeler tarif etmez, yaşamak lazım, o gün ilaç alarak aldığım şekerim çocuklarımızın sevinçleriyle düşüverdi. Bizde o miniklerimizle yaşıyoruz. Bize hayatın daha güzel olduğunu öğrettikleri için onlara teşekkür ediyorum, Sami amcaları Rabb’im ömür verdiği sürece onlarla birlikte olmaya devam edecek inşallah.



GÖKSUN’DA BÜYÜK BİR ENTEGRE TESİS KURACAĞIZ

Kahramanmaraş dondurmasının üretiminde yeteri kadar süt karşılamak için yeni tesisler kurmak için çalışmalar başladık. Göksun ilçemizde dev bir entegre tesis kuracağız. Kahramanmaraş’taki dondurma üreticilerimize burada üretilen sütler yetmiyor artık. Sivas’tan, Kilis’ten, İslahiye bölgelerinden süt topluyoruz. Onun için çiftlik ve süt üretim tesis sayılarını çoğaltmak lazım. Valimiz, Vekillerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimizle süt ürünlerin karşılamak için istişare içerisindeyiz. Dondurmanın coğrafi işareti alındı, sorumluluğu ise hem Kahramanmaraş sınırları içerisinde üretilen sütten yapacaksınız hem de keçi sütünden yapacaksınız. Bu, büyük bir sorumluluk ve bunu gerçekleştirmek için altyapınızı sağlam temeller üzerine kurmalısınız.”

Canlı yayında destek verdiği Alpedo-Kervan Kahramanmaraş Kız Voleybol takımı hocaları ve sporcuları da hazır bulundu. Kervancıoğlu’nu verdiği destekten dolayı teşekkür eden takım oyuncuları, büyük bir başarı elde ederek Kahramanmaraş’ın ismini birinci ligde andıracaklarını söylediler.