Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Motorine gelen peş peşe zamların ardından 23 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş indirim yapılmıştı.
Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.
Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göreyse benzine yine zam geliyor.
71 kuruşluk zam gelecek
Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.