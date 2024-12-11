Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonu ve 15 Temmuz Şehitler Proje İmam Hatip Ortaokulu’nun koordinatörlüğünde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" düzenlendi. Etkinlikte genç yetenekler, ezan okuma ve hafızlık kategorilerinde performanslarını sergileyerek izleyenlerden tam not aldı. Yarışmalar, öğrencilerin dini bilgiler konusundaki yetkinliklerini artırmayı ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını amaçladı.

"Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nda birinciliği 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Eymen Arıcıoğlu kazandı. İkinciliği Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Elrıda Alevi, üçüncülüğü ise Borsa İstanbul Doğukent İmam Hatip Ortaokulu’ndan Eren Şahan elde etti.

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda ise birinci, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Tahir Dönmez oldu. Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emcad Elemir ikinci, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Berat Erkan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edilirken, yarışmalar manevi atmosferiyle katılımcılara anlamlı anlar yaşattı. Programın sonunda, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür edildi.