Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile panelvan tipi aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Termik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; H.T. idaresindeki 46 F 5661 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.S.B. yönetimindeki 46 AJB 228 plakalı panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü H.T., panelvan sürücüsü A.S.B. ve yolcu olarak bulunan Ö.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.