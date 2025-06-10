Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi titiz bir çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.