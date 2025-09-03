Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 AD 425 ve 46 HV 326 plakalı otomobiller ile 27 VD 906 plakalı hafif ticari araç, Dadağlı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diğer taraftan Altınova Mahallesi'nde meydana gelen ve İki aracın karıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.