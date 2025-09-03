Kahramanmaraş’ın Doğukent Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta yaşanan kaza, çevrede büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, iskelede çalışan bir işçi henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden aşağıya düştü.

Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, işçiyi hastaneye kaldırdı. İşçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından inşaat alanında güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Yetkililer, iş güvenliği kurallarına uyulması, yüksekten çalışma sırasında güvenlik ekipmanlarının eksiksiz kullanılması ve düzenli denetimlerin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Olayı gören işçiler, kazanın ani bir şekilde gerçekleştiğini belirterek büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri ise benzer kazaların önlenmesi için inşaatlarda iş güvenliği tedbirlerinin artırılması gerektiğini söyledi.