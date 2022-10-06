Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2006-2011 yılları arasında 'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle kariyerine adım attı. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Artık sosyetenin en şık kadınlarından biri olan Yasemin Özilhan, ev ekonomisi yapmaya başladı. Eski oyuncu, alışveriş harcamalarını kıstığını söyledi.Ortaköy’deki lansmanına katılan Özilhan şöyle konuştu:

“Eskisi gibi çok alışveriş yaptığım söylenemez. Ekonomi anlamında geçtiğimiz bu zor günlerden dolayı ben de harcamalarımı kıstım. Yeri geliyor indirimlere baktığım oluyor. Sadece lüks markalardan alışveriş yapıyorum gibi bir durum söz konusu değil, pazardan da alışveriş yaparım.”