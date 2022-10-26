Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, cesur pozlarıyla magazin dünyasındaki yerini koruyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Erbil, bu kez aşk hayatı ile konuşuldu.

Fiziği ile beğeni toplayan Yasmin Erbil'in gönlünü bir Surviror yarışmacısına kaptırdığı öğrenildi.

Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor

Yasmin Erbil'in, Surviror 2021'de ikinci olan Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

İkilinin sürekli birlikte vakit geçirdiği ve gözlerden uzak bir ilişki yaşadıkları belirtiliyor.

Hikayeyi sildi

Bir diğer yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda ismi sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile anılan Yiğit Poyraz'ı hesabından paylaştı. Erbil, Poyraz'ın bulunduğu videoyu kısa bir süre sonra sildi.



