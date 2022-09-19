Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, idaresindeki 46 PC 310 plakalı otomobiliyle yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Ardından yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki inşaat alanın koruma duvarına çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren sürücüyü, yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.