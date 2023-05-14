"Yayın yasağı kalktı"

Türkiye, tarihin en önemli seçimlerinin sonuçlarına kilitlendi.

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, yurt genelinde 17.00 itibarıyla sona erdi.

Ardından sandıkların sayımına geçildi. Milyonlar, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek habere odaklandı.

Yayın yasağının ne zaman biteceği merakla araştırılırken konuya ilişkin açıklama geldi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz.