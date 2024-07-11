Kahramanmaraş'ta çarık ve yemeni ustası kadın, 30 yıldır dede ve baba mesleğine devam ettiriyor.

Kahramanmaraş'ta tarihi Kapalıçarşı'da çarık imalatçısı olan 45 yaşındaki 2 çocuk annesi Çiğdem Kopar, Kahramanmaraş'ın tescilli ürünü olan çarık ve yemeni mesleğini yıllardır devam ettiriyor.

Kopar, Aksu habere özel açıklamasında, Günümüzde Çarığı bilenler ve sevenler almaya devam ediyor. Yaz aylarında daha iyi bir satışın olduğunu ve sağlık açısından ’da ayakta koku, Mantar, Egzama gibi hastalıklar yapmadığı belirterek şu ifadelere yer verdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt