Şehit Serkan Yılmaz Bilgi Ve Kültür Evinde Gerçekleştirilen Açılış Törenine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Suzan Ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül Ve Davetliler Katılım Sağladı.

Tören Kur’an-I Kerim Tilaveti İle Başladı.

Ardından Tügva Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Açılış Konuşmasını Yaptı.

Eğitimin Çok Önemli Olduğunu Dile Getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek En Önemli Yatırımın Bu Alana Yapılan Yatırım Olduğuna Dikkat Çekti.

Konuşmaların Ardından Kurs Derslikleri Gezilerek Öğrencilerle Bir Süre Sohbet Edildi.

