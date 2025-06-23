Yaz Ayında Kar Temizliği

Kış ve bahar aylarında yoğun kar yağışı ve çığların etkisiyle kapanan yollar, haziran ayında da ulaşıma engel olmaya devam ediyor. Bölgede etkisini sürdüren kar kütleleri, iş makineleri yardımıyla temizleniyor. Yolların açılmasıyla birlikte bölge halkı ve yaylacılar rahat bir nefes alıyor.

Yaylalara Ulaşım Sağlanıyor

Yaz turizmi ve hayvancılık faaliyetleri için büyük öneme sahip olan yaylalara ulaşımın aksamaması için ekipler aralıksız çalışıyor. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yaylalara çıkaracak vatandaşların mağdur olmaması ve bölgeye gelen turistlerin güvenli seyahati için yollar ulaşıma açılıyor.

Turizm İçin Önemli Adım

Rize'nin yaylaları her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgede yapılan kar temizleme çalışmaları, yaz turizminin kesintisiz devam edebilmesi için büyük önem taşıyor. Ekipler, yüksek kesimlerdeki yolları tamamen ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürecek.