Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline başladı. Peki, bu uzun tatil dönemi nasıl daha verimli değerlendirilebilir? Eğitim ve öğrenci koçu Zühal Kayaalp, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada hem öğrencilere hem de velilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Kayaalp, yaz tatilinin yalnızca dinlenme dönemi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Tatiller öğrencilerin hem zihinsel hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirebilmeleri için büyük bir fırsattır. Elbette dinlenmek de önemli, ancak planlı bir şekilde kitap okumak, ilgi alanlarına uygun kurslara katılmak ve yeni hobiler edinmek öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlar,” dedi.

Velilere de önerilerde bulunan Kayaalp, çocukların tatil sürecinde tamamen derslerden kopmamaları için rehberlik etmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ailece yapılacak kültürel ve sosyal etkinliklerin de çocukların motivasyonunu artıracağını belirtti.

Uzmanlar, öğrencilerin tatili iyi değerlendirmesiyle yeni eğitim-öğretim yılına daha motive ve hazır başlayacaklarının altını çizdi.