KİÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde anlamlı bir atölye çalışmasına imza atılarak Çerkez Sürgününün 161. Yıl dönümü dolayısıyla Çerkez Mutfağı ve Çerkez Kültürüne dikkat çekildi.

KİÜ Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, “Hüzün Aş Olunca” kitabının yazarı Ayça Yolkolu Öksüz ve Bölüm Başkanı Burcu Atalay ile öğrencilerin katıldığı atölye çalışmasında Çerkez Mutfağından yemekler yapıldı.

Atölye çalışmasına konuk olan Ayça Yolkolu Öksüz, çorba olarak Gukkuri, ana yemek olarak Kaymaklı Et Libie ve tatlı olarak Ape Yeşek isimli Çerkez yemeklerinin yapılması ve sunumuna ilişkin öğrencilere bilgiler aktardı.

Etkinliğe ilişkin konuşan Prof. Dr. Burcu Erşahan, böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Erşahan, “Bu gün İstiklal Üniversitesi olarak Sayın Ayça Yolkolu Öksüz hanımefendiyi konuk ediyoruz. Kendileri Çerkez mutfağı ve Çerkez kültürünü tanıtacaklar. Diğer taraftan 21 Mayıs Çerkez Sürgünü hakkında da bir farkındalık oluşturmak açısından istedik. Öğrencilerimiz de gerçekten çok mutlular ve ilgililer. Hem Çerkez yemeklerinin yapımını hem de sunumunu öğrendiler. Diğer taraftan bildiğiniz gibi bu yıl Cumhurbaşkanımız tarafından Aile yılı olarak ilan edildi. Biz de asırlık tariflerimizi önemseyerek bu yemekleri gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.

Yayımladığı “Hüzün Aş Olunca” isimli yemek kitabı ile Çerkezlerin yemeklerini kitaplaştıran ve Çerkez Sürgününe dikkat çekmek isteyen Ayça Yolkolu Öksüz ise “Acılarla yoğurulmuş olan yemeklerimizi öğrencilerimize tanıtmak için buradayız” diye konuştu.

Çerkezlerin 1864 sürgünü ile büyük acılar yaşadığını, yapılan her yemeğin ise bir hikayesi olduğunu kaydeden Öksüz, şöyle konuştu:

“Çerkez mutfağındaki her yemeğin bir hikayesi vardır. Her yemeğin bir kimliği, nasıl ikram edileceği, nasıl sunulacağının ayrı ayrı ritüelleri vardır. Biz de bugün öğrencilerimize bunları anlatmak için buradayız. Bugün Çerkez mutafının unutulmuş yemekleri olan Gukkuri çorbasını, Kaymaklı Et Libie’yi ve Ape Yeşek tatlısını yaptık. Öğrencilerimiz de gerçekten ilgiyle takip ettiler. Bu vesileyle İstiklal Üniversitesi’ne bizlere böylesine bir fırsat verdikleri için teşekkür ediyor, sürgünün 161. Yıl dönümünde hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle anıyorum.”