Haziran ayında hayatını kaybeden Kahramanmaraşlı Şair - Yazar Mevlâna İdris Zengin’in dostlarının katılımlarıyla “Mevlâna İdris’i Anma Programı” gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, Yazar Mevlâna İdris Zengin, Ulu Camii’nde düzenlenen Mevlid – i Şerif ile dualarla anıldı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, kahramanmaraş’ın değeri İdris Zengin 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle anılacak dedi.
Mevlid-i şerif programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da şunları söyledi.