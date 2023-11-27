Kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde birbirinden değerli isimleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Aile Olmak, Aile Kalmak’ konulu söyleşi düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe özellikle ebeveynler yoğun ilgi gösterdi.

Bağırmayan Anneler adlı kitabıyla yüz binlerce anneye ulaşan, kaleme aldığı eserler ve konferanslarıyla çocukların ve ebeveynlerin hayatına dokunan Tongar, yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte; çekirdek aile, ailenin temel dinamikleri, mutlu aile kavramı, aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine yansıması ve ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi gibi pek çok konuyu ele aldı.

Kendine has anlatımı ve ele aldığı konularla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Tongar, katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar, “Bu tür etkinlikleri çok değerli buluyorum. Büyükşehir Belediyemize, katılımlarıyla bizleri mutlu eden ailelere çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.