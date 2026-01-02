Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı, kentin önemli kış turizm merkezlerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yüzleri güldürdü. Kent genelinde iki gün boyunca aralıksız devam eden yağışın ardından kayak merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Yoğun karla birlikte pistler tamamen beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Yedikuyular Kayak Merkezi’ne gelerek karın keyfini çıkardı. Bazı ziyaretçiler kayak ve snowboard yaparak adrenalin dolu anlar yaşarken, bazıları ise eşsiz manzarayı fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştirdi. Özellikle ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, kış turizmi hareketliliği dikkat çekti.

Öte yandan güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu güzergâhlarda sürücülere zincir takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve yakın takip yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimler aralıksız sürdürüldü.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşımı sağlayan yol başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yetkililer, hava koşullarının elverişli olması halinde kayak sezonunun hareketli geçmesini beklediklerini belirterek, vatandaşları güncel hava ve yol durumunu takip etmeleri konusunda uyardı.